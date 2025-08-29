女優吉岡里帆（32）が29日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、水上恒司とダブル主演を務める映画「九龍ジェネリックロマンス」（池田千尋監督）の初日舞台あいさつに登壇した。鮮やかな花柄の着物で登場すると、会場からはどよめきの声が上がった。同映画は、「恋は雨上がりのように」などが代表作の眉月じゅんの漫画が原作。吉岡演じる過去の記憶が無い鯨井令子と、水上恒司演じる誰にも明かせない過去を持つ工藤発の恋と、2人が近づ