◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目の日米通算２００勝達成は持ち越しとなった。王手をかけて広島戦（マツダ）に先発したが、２―１で迎えた２回１死満塁から泉口の適時失策で同点、自身の暴投で勝ち越し点を与えるなど一挙４失点と崩れ、２回６安打５失点（自責４）で２敗目を喫した。チームはマツダで今季３度目の３連戦３連敗。同一球場でシーズン３