集英社の人気漫画「ドラゴンボール」の偽物をフリマアプリで販売したとして逮捕･送検された中国籍の男性について、静岡地検は27日付で不起訴処分としました。不起訴処分となったのは、商標法違反の疑いで逮捕･送検されていた茨城県に住む中国籍の33歳の男性です。男性は、3月から4月までの間に、漫画「ドラゴンボール」第1巻(初版本)の偽物2冊を、フリマアプリで計約1万3000円で販売したとして、8月に逮捕･送検されて