すき家は11年ぶりに牛丼を値下げします。牛丼チェーンの「すき家」は、9月4日から牛丼など36品目を10円から40円値下げすると発表しました。「牛丼」の並盛りは480円から450円（税込み）に、「とろ〜り3種のチーズ牛丼」の並盛りは690円から660円（税込み）になります。すき家が値下げをするのは11年ぶりで、物価高が続く中、値下げすることで集客数を増やしたい考えです。すき家は3月に商品への異物混入が確認されてから、店舗への