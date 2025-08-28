《デジタル庁の遠藤顧問が退官のご挨拶に来てくださいました。お世話になり、ありがとうございました！》8月27日、Xにこう綴ったのは農林水産大臣の小泉進次郎氏（44）。この投稿には大臣室で撮影された、デジタル庁顧問・遠藤紘一氏（81）とのツーショットが添えられていた。退官の挨拶をしに来たという遠藤氏のそばで、カメラ目線で笑顔を見せる小泉氏。しかし、この写真が物議を醸すことに――。「写真では年長者の遠藤氏が立っ