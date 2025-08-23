2026Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥­¥·¥³¤Î¶¦ºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£¶âÍËÆü¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏFIFA¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢¼«¿È¤ò¡ÖÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊWÇÕ¤Ë¡Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ª¶â¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È