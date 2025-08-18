バスケットボール男子米プロＮＢＡでプレーし、昨夏のパリ五輪代表の八村塁（レーカーズ）が１８日、名古屋市内のＩＧアリーナで開催される中高生を対象としたトレーニングキャンプなどのプロジェクト「ＢＬＡＣＫＳＡＭＵＲＡＩ２０２５」を開催した。バスケットボールの本場・米国で大学３年間、ＮＢＡ６年間を過ごして学んできたスキル、世界で戦うための心構えなどを伝えていく自身初の試み。３３１４人の応募から選抜