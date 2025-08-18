8月5日に、“夏の甲子園”が開幕。今回は、30代以上の女性1000人にアンケートを実施!かつて甲子園で活躍し、あなたを沼らせた“推し球児”は？【ランキング結果】私が沼った“推し球児”結果一覧沼らせた“推し球児”19位〜10位上位20選手のうち、19位〜10位は以下のとおり。●19位元木大介（上宮）／菊池雄星（花巻東）●18位板東英二（徳島商）●16位王貞治（早稲田実）／川上哲治（熊本工）●15位佐々木朗希（大