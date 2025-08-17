近年の夏は熱帯夜の日が多く、寝ている間に大量の汗をかいてしまう人は少なくないと思います。SNS上では「起きたら汗だく」「汗をかいて目覚めた」「エアコンをかけてるのに寝室が暑い」などの声が上がっています。夏の就寝時に大量の汗をかくのはやむを得ないのでしょうか。それとも、寝室の温度や湿度が適切ではないのでしょうか。就寝中に汗をたくさんかく状態を放置した場合のリスクや改善法などについて、上級睡眠健康指