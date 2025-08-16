トッテナム・ホットスパーは15日、2025−26シーズンの選手背番号を発表した。昨シーズン在籍選手での変更はすでに発表されていたラドゥ・ドラグシンの「3」のみ。今夏新加入選手ではモハメド・クドゥスが「20」、ジョアン・パリーニャが「6」と、加入発表直後に公表された背番号をそのまま着用する。今夏加入組である日本代表DF高井幸大は「81」、クロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチは「80」の暫定背番号としてプレシー