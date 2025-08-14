【スクエニSUMMER SALE -FINAL-】 セール期間：8月27日まで スクウェア・エニックスは、セール「スクエニSUMMER SALE -FINAL-」を開催している。セール期間は8月27日まで。 本セールでは、スクウェア・エニックスが手がけるゲームソフトがお得に買える内容となっており、「キングダム ハーツ」シリーズをはじめ、「ファイナルファンタジー」