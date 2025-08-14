「FFXIV」や「キングダム ハーツ」シリーズなどがお買い得！ 「スクエニSUMMER SALE -FINAL-」開催
スクウェア・エニックスは、セール「スクエニSUMMER SALE -FINAL-」を開催している。セール期間は8月27日まで。
本セールでは、スクウェア・エニックスが手がけるゲームソフトがお得に買える内容となっており、「キングダム ハーツ」シリーズをはじめ、「ファイナルファンタジー」シリーズ、「オクトパストラベラー」、「HARVESTELLA」、「ヴァルキリープロファイル －レナス－」、「聖剣伝説 VISIONS of MANA」など、様々なゲームタイトルがセール対象商品にラインナップしている。
(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
(C) SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
(C) 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
(C) Silvertone, Inc.
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C) Timothy G. Martin / Tozai, Inc. All Rights Reserved.
Spelunker is a trademark of Timothy G. Martin and Tozai Games is a trademark of Tozai, Inc. registered or
protected in the US and other countries.
OUTRIDERS (C) 2022 SQUARE ENIX LTD. All Rights Reserved. Developed by PCF Group- S.A. SQUARE
ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co.,
Ltd. OUTRIDERS is a trademark or registered trademark of Square Enix Ltd. PEOPLE CAN FLY and the
PEOPLE CAN FLY logo are registered trademarks, all used courtesy of PCF Group S.A.
Stealth Inc (TM) & (C) Curve Digital. Published by Square Enix Co., Ltd.
(C) SQUARE ENIX
Developed by Avalanche Studios. Published by Square Enix Co., Ltd.
JUST CAUSE 4 (C) Square Enix Ltd. All rights reserved.