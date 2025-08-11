インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、カツオやマグロ製品を販売しているかつお公社（鹿児島県枕崎市）と共同で、全国の男女916人を対象に「初ガツオと戻りガツオの違い」についてのアンケートを実施。「初ガツオ」と「戻りガツオ」のそれぞれの違いを認識して食べている人が35.3％だったという結果を紹介しています。調査は7月2〜11日にかけて、インターネットで行われました。カツオは、春に黒潮に乗