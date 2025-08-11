インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、カツオやマグロ製品を販売しているかつお公社（鹿児島県枕崎市）と共同で、全国の男女916人を対象に「初ガツオと戻りガツオの違い」についてのアンケートを実施。「初ガツオ」と「戻りガツオ」のそれぞれの違いを認識して食べている人が35.3％だったという結果を紹介しています。

調査は7月2〜11日にかけて、インターネットで行われました。

カツオは、春に黒潮に乗って北上し、秋には南へ戻る際にあぶらをたくわえる習性があり、それぞれ違った食感や香りを楽しめます。そのため、初ガツオは3〜5月頃、戻りガツオは9〜11月頃が旬といわれています。

916人に「初ガツオと戻りガツオについて知っているか」と聞いたところ、「どちらも知っている」が45.2％とトップ。次いで、「初ガツオは知っている」が18.2％、「戻りガツオは知っている」が1.5％と、初ガツオと戻りガツオの知見に大きな差があることが分かったということです。

「初ガツオと戻りガツオどちらも知っている」と回答した414人に、「初ガツオと戻りガツオ、それぞれの違いを認識して食べているか」と質問したところ、「はい」が35.3％、「いいえ」が64.7％という結果でした。

そこで、「はい」と回答した人たちに「どんな違いを感じている」のか自由回答で聞いたところ、「戻りガツオの方が初ガツオより脂が乗っている」（30代・男性）、「食感と風味が違う」（30代・男性）、「身のしまりや脂の乗り方」（30代・女性）、「臭みと歯応え」（50代・男性）といった回答が寄せられたということです。

それぞれ旬の違いを感じながら、カツオのうまみとおいしさを体験するのもよいでしょうね。