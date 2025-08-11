メディアプラットフォームを運営するnote（東京都千代田区）が、2025年上半期に「note」に投稿された“推し活”記録から選出した「推し芸人ランキング」を紹介しています。ランキングは、2025年1月1日〜6月30日にかけて、noteへの記事投稿数、投稿者数、PV数などの指標を複合的に分析して作成されています。「#芸人」または 「#お笑い」と「#芸人名」のハッシュタグをつけて、期間内に投稿した記事が対象だったということです