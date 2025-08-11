メディアプラットフォームを運営するnote（東京都千代田区）が、2025年上半期に「note」に投稿された“推し活”記録から選出した「推し芸人ランキング」を紹介しています。

ランキングは、2025年1月1日〜6月30日にかけて、noteへの記事投稿数、投稿者数、PV数などの指標を複合的に分析して作成されています。「#芸人」または 「#お笑い」と「#芸人名」のハッシュタグをつけて、期間内に投稿した記事が対象だったということです。

3位はお笑いコンビ「トム・ブラウン」でした。開催中の単独ライブツアーやその他のネタライブでの感想記事が多く寄せられたということです。2位はお笑い芸人のバカリズムさんでした。今年1月期には、脚本を務めた連続ドラマ「ホットスポット」（日本テレビ系）が放送。「バカリズムさんのお笑いの技法が、ドラマにどう生かされているかを考察する記事」が多数アップされたとのことです。

1位は、お笑いコンビ「令和ロマン」でした。漫才の考察をはじめ、コンビでの活動再開を待ち望む声や松井ケムリさんを推す記事、高比良くるまさんの著書の感想など幅ひろく投稿が集まったということです。

