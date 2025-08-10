夏休みの宿題の定番、自由研究。近年実施しない学校も増えているが、家庭にとってはテーマ探しに苦労したり、子どもを叱りながら進めたりと、悩ましい課題のひとつとなっている。夏休みの終わり頃に親子で取り組むその光景に、かつての自身を重ねる保護者も少なくないだろう。しかし、自由研究から始まった「コーラづくり」が商品化まで至った例もある。コーラづくりを手掛けた愛知県豊川市に住む小学3年生（当