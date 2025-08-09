新型コロナに感染した後、微熱や倦怠感が続くケースが報告されている。ヒラハタクリニック院長の平畑光一さんは「症状は多岐にわたり、コロナ後遺症が原因で働けなくなる人もいる。医療従事者の理解が追いついておらず、適切な診断・治療を受けられないことも課題になっている」という――。※本稿は、平畑光一『コロナ後遺症 〜治らない“慢性不調”の正体〜』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kumik