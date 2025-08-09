投資先を選ぶとき、何を基準にすればいいのか。投資ブロガーの水瀬ケンイチさんは「私は2002年からインデックスファンドなどを毎月積み立て続けてきた。その間に経験した2度の大暴落は、分散投資の重要性をあらためて教えてくれた」という――。※本稿は、水瀬ケンイチ『彼はそれを「賢者の投資術」と言った 水瀬ケンイチのインデックス投資25年間の道のり全公開』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／phongp