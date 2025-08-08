卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は8日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング23位の篠塚大登（愛工大）は同16位の呉羿誠（韓国）と対戦。ゲームカウント1ー3で敗れ2回戦進出を逃した。 ■同世代の韓国19歳に敗戦 篠塚は日本勢3番手の世界ランクにつけるなど、シングルスでも上位を目指し地元開催大会に乗り込んだ。韓国19歳の実力者との戦いでは、1ゲーム目を奪わ