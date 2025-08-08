双子を妊娠中のタレント・中川翔子が８日までに、赤ちゃんの性別について明かした。インスタグラムで「双子、男の子みたいなのですふたりとも！とても、不思議！わたしは一人っ子だったし、母方みんな女性ばかりで女の子かと思い込んでたからまさかの！」と告白。「うちは父も早く亡くなってたから家に男子がいる状況がほぼなく！男の子ってどんな感じなんでしょうか？電車とかアンパンマン戦隊ライダーすきになるイメージあ