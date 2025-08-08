ニューストップ > 国内ニュース > 鹿児島県で大雨特別警報発令「命の危険が迫っています」気象庁が会見 鹿児島県 大雨・豪雨 天気 時事ニュース FNNプライムオンライン 鹿児島県で大雨特別警報発令「命の危険が迫っています」気象庁が会見 2025年8月8日 6時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 気象庁は8日午前5時、鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表した 会見では「命の危険が迫っています」と警戒を呼びかけ 市内全域の6万3139世帯12万2485人に「緊急安全確保」も出されている 記事を読む おすすめ記事 【予報成功率95%】ブレイン、トカラ列島群発地震を直前予報。デマを否定し住民の安全な避難・帰島に貢献 2025年8月1日 10時0分 明日5日は北海道や東北、北陸、関東北部で警報級の大雨の恐れ 土砂災害などに警戒 2025年8月4日 14時47分 火災発生の横浜の花火大会、深夜0時過ぎても花火玉打ちあがり... 運営の謝罪にX驚き「後にも先にも見ないだろう」 2025年8月5日 13時41分 【気象予報士解説】“風と風のぶつかり合い”で金沢に「8月ひと月分超え」の雨 引き続き土砂災害に注意を 2025年8月7日 19時12分