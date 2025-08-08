ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中居正広氏のトラブル 被害女性の弁護士が実名を初公表し、猛反論 中居正広 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 中居正広氏のトラブル 被害女性の弁護士が実名を初公表し、猛反論 2025年8月8日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中居正広氏の騒動を巡り、被害女性の代理人弁護士が自身の実名を公表した 菅沼友子弁護士は、中居氏側が表明した「守秘義務違反」などの主張に反論 「体をはってご本人を守る必要がある」と決意を示した 記事を読む おすすめ記事 【ゼロワン】ハヤブサ 田中将斗と時間切れドローで決意「俺のやり方で盛り上げていきたい」 2025年8月3日 16時47分 卓球 早田ひなが初戦突破 パリ五輪で負傷した左腕は「状態は悪くない」 2025年8月7日 23時48分 セルティックOB、前田大然は「マラドーナのような存在」 売却に断固反対「だったら選手全員を売れ」 2025年8月1日 12時28分 【新日本・Ｇ１】ＴＶ王者ファンタズモが早期敗退で意味深発言「そろそろ何かが起きることは誰の目にも明らか」 2025年8月3日 5時0分 死亡した元顧問の保釈対応を反省 冤罪事件、「実態把握が不十分」 2025年8月7日 16時52分