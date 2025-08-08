「日本ハム０−２西武」（７日、エスコンフィールド）日本ハムは難敵の前に小休止となった。今季６度目の零敗で連勝は４でストップ。「今日２安打で言うことないんですけど」。新庄剛志監督も苦笑いで白旗を掲げるしかなかった。好調の打線が、今井に沈黙した。今季ここまで７打数５安打と相性の良かった田宮を４番に置く対策も実らず、７回までレイエスの１安打のみ。失策絡みで得た四回の無死満塁も、矢沢が一ゴロ併殺、梅