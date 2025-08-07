夜も眠れないときがあります。アドバイスいただきたいです皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、51歳の会社員の女性です。肩たたきにあい、給与が減る可能性があるとのこと。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者ミミズクさん女性／会社員／51歳関東／持ち家（マンション）▼家族構成一人暮らし▼相談内容現在、肩たたきにあい