俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(8月29日公開)が、映画製作・配給会社NEONにより北米で配給されることが明らかになった。また、トロント国際映画祭とシッチェス・カタロニア国際映画祭への出品も発表された。『８番出口』の北米配給が明らかに、海外映画祭への出品も続々決定『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲー