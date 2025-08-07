ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 1994年に凍結された胚から アメリカで「世界最高齢」の赤ちゃんが誕… アメリカ 海外・国際ニュース 妊娠・出産 よろず~ニュース 1994年に凍結された胚から アメリカで「世界最高齢」の赤ちゃんが誕生 2025年8月7日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アメリカで7月26日、ある夫妻の間に「世界最高齢」の赤ちゃんが生まれた この赤ちゃんは、1994年に凍結され「養子縁組」となった胚から誕生 夫妻は8年間の妊活で子どもができず、胚を「養子」に迎えることを選択した 記事を読む おすすめ記事 汚れて臭いも酷かった保護犬→妊娠が判明し…出会った当初は考えられなかった『まさかの展開』が14万再生「素敵な方に救われてよかった」と称賛 2025年8月1日 18時20分 「１万人に１人の病気」患った元AKB、完治と第２子妊娠を発表「今度こそ、母子ともに健康で」 2025年8月3日 20時0分 神戸須磨シーワールドで誕生 カリフォルニアアシカの赤ちゃん 公開始まる「成長を優しく見守って」 2025年8月6日 17時55分 『賢い医師生活』俳優チョ・ジョンソク♡歌手GUMMYの夫婦、第2子を妊娠と報道 2025年7月31日 15時15分 マルミミゾウのメイ出産 国内初の繁殖に成功 広島・安佐動物公園 2025年8月5日 22時43分