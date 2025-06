銀行や証券会社が提供する金融商品の投資対象は株式や債券、通貨、物品の価格など多岐にわたります。世界銀行が2017年に創設した「パンデミック債」は、なんとパンデミックが起きるかもしれないリスクを投資対象とした金融商品です。パンデミック債とは一体どのようなものなのか、どういう経緯で作られたものなのかについて、研究者のスーザン・エリクソン氏が解説しています。The Business of Betting on Catastrophe | The MIT P