Googleが空調管理デバイスとして2024年に発表した第4世代の「Nest Learning Thermostat」で最先端の機能を提供するためということを理由に、すでに発売から10年以上が経過している第1世代と第2世代の端末のサポートを終えることを明らかにしました。Support changes to our earliest generation Nest Learning Thermostats - Google Nest Communityhttps://www.googlenestcommunity.com/t5/Blog/Support-changes-to-our-earliest-g