5月31日、6月1日に韓国 仁川のインスパイア・エンターテインメント・リゾートにてHYBE主催フェス『2025 Weverse Con Festival』が開催される。 （関連：SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、LE SSERAFIM、YOASOBI……『Weverse Con Festival』で韓国エンタメのすごさを体感） 今年で3回目を迎える『Weverse Con Festival』は、ジャンルや世代を超えて世界中のファンに新しいコンサート体験を贈る音楽フェステ