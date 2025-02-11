女優の今田美桜（27歳）が、2月10日に放送された宣伝番組「目黒蓮＆佐野勇斗＆今田美桜＆福本莉子プレミアナイト」（TBS系）に出演。劇場版「トリリオンゲーム」で、豪華な衣装とジュエリーを着こなす役だったため、金銭感覚がおかしくなってしまったと語った。劇場版「トリリオンゲーム」に出演するSnow Man・目黒蓮、佐野勇斗、今田美桜、福本莉子が宣伝を兼ねて番組に登場。福本が映画の中で今田が着こなすファッションについて