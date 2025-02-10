女優の浜辺美波（24歳）が2月10日、自身のX（Twitter）を更新。Instagram公式アカウントが削除されたことについて、「お騒がせしております」と事情を説明した。浜辺はこの日、「お騒がせしております Instagramの公式アカウントが消えてしまいました」と状況を説明し、「私が意図的に削除した訳ではないので、理由は現在調査中です」とコメント。そして「ご心配いただきありがとうございます 私は元気いっぱいです」とつづり、「