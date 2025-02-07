「ひと言でいえば、本当に昭和のオヤジそのものなんですよ」2017年に生島ヒロシからスカウトされて「生島企画室」に所属し、2023年9月まで在籍していたミュージシャンのタクトくんは、目下「重大なコンプライアンス違反」を理由にラジオ番組を“電撃降板”し、無期限自粛を表明した、かつての“会長”生島の人となりをそう語る。「会長は自分がおこなったパワハラ、セクハラを、そうとは思っていない。そこに問題があると思いま