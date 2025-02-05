今季からプレミアリーグのクリスタル・パレスでプレーしている日本代表MF鎌田大地。フランクフルト時代に指導を受けたオリヴァー・グラスナー監督と再会を果たしたが、昨季後半戦で躍進を見せたチームは、今季12位と苦しんでいる。そうしたなか、『Football365』は、プレミアリーグ全チームの今季ワースト選手をピックアップ。『WhoScored』のレーティングを基にしたもので、パレスからは鎌田が選出されていた。「昨年夏にフリーで