¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¡£30ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢2Æü¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸Å¶¶¤é¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Ï¡¢DAZN¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸Å¶¶¤ÏDAZN¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥¤¡ª¤ä¤Ù¤Ã¤Á¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¤ä¤Ù¤Ã¤Á¤³¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤µ¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸Å¶¶µü¸è¤Ç