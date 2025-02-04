浜野まいかが所属するチェルシー女子は、英女子トップリーグ5連覇中の強豪だ。チームのエースとして活躍してきたのが、オーストラリア女子代表FWサム・カー。豪州女子代表最多得点記録も持つ31歳のカーは、女子サッカー界を代表するスターで、一時は年収5億円を稼いでいた。ただ、2023年1月にロンドンで警察官に対して人種差別的なハラスメントを行った容疑で起訴された。タクシー料金をめぐる苦情に対応していた警官に対して暴言