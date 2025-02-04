¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤À¤¬¡¢1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè22Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó76¡ó¤òµ­Ï¿¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇÔ¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢¿³È½¤ÎÈ½Äê¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾15Ê¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëDF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥í¥á¥í¤¬¥ì¥¢¥ëFW¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¸åÊý¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò´º¹Ô¡£¼ç¿³¤Ï¥í¥á¥í¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢VAR¤â²ðÆþ¤»¤º¡£Âà¾ì¤òÌÈ¤ì¤¿¥í¥á¥í¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢»î