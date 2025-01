2025年1月20日に、事実上の「TikTok禁止法」とも呼ばれる規制法案が施行され、アメリカ国内においてTikTokなどさまざまなアプリの配信が停止されました。これを受け、TikTok禁止法の施行に激怒した19歳の男が議員事務所に放火する事件がウィスコンシン州フォンデュラックで発生しました。Menasha man arrested for arson after setting fire to Rep. Grothman's office space | News | channel3000.comhttps://www.channel3000.com