来週の主な予定日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録ユーロ圏消費者物価指数も 6日（月） 証券取引所大発会 連合2024新年交歓会 日本証券業協会賀詞交歓会 中国財新非製造業PMI（12月） ドイツ消費者物価指数（12月） 米非製造業PMI確報値（12月） 7日（火） 経済3団体主催新年祝賀会 日本自動車5団体賀詞交歓会 スイス消費者物価指数（12月） ユーロ圏消費者物価指数（12月） ECB