タレント・歌手のあのが、12月11日に放送されたラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演。先日メイプル超合金・安藤なつの自宅で餃子パーティーを行い、佐藤栞里と初めて会ったが、「もう二度とないです」と笑った。この日、ナイツ・塙宣之が「なっちゃん（安藤なつ）の家で、この前、佐藤栞里さんがこのラジオに来たときに、あのちゃんも行って。（餃子を）食べたって」と切り出し、あのは「行ったんです