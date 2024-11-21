本格的な受験シーズンを前に、学問の神様をまつる高畠町の亀岡文殊で、受験生を応援していこうと、「受験合格米」の祈祷式が行われました。 【写真を見る】「受験合格ー！」を唱える男たちの正体は？受験生の味方 "受験合格米" の祈祷式（山形・高畠町） 日本三大文殊の一つに数えられ全国的にも有名な「亀岡文殊」には、毎年、多くの受験生が試験合格を願いに訪れています。 「受験合格ー！」 米俵を掲げ