山形大学はきのう、令和７年度（２０２５年度）入学の推薦型選抜（入試）の志願状況を公表しました。 【写真を見る】山形大学令和７年度入学者・推薦入試の倍率を発表試験は１１月１３日スタート早くも大学入試はじまる ■志願倍率 ※詳細は画像をご覧ください ■試験・合格発表日程 なお、試験・合格発表は以下の日程で行われます。 ■人文社会科学部１１月２１日～２２日発表：１２月２日 ■地域教