元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも!?今日の開運最強有名人、第2位は8月22日生まれの北川景子（38）！一つの道を極めることで成功に導く人生。運気の流れとしては「信頼感」がキーワードなので、大切な人との時間を優先すると吉。第1位に選ばれたのは2月16日生まれのオダギリジョー