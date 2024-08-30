台風10号は、非常に強い勢力で九州に接近したが、台風の目が屋久島の高山から影響を受けたため急速に衰えた――ネット上でこんな言説がいくつか投稿され、関心を集めている。確かに、台風の目は、屋久島を過ぎた付近からぼやけてきたが、本当なのだろうか。台風の急速な減衰について、気象庁の担当者に取材して話を聞いた。「宮之浦岳さんGJ」「自然地形の抑止力すごい」台風10号は、925hPaまで発達して九州に上陸すると予測され、