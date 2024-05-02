Ｕ―２３日本代表ＭＦ松木玖生（２１＝ＦＣ東京）が、アジア王者として今夏のパリ五輪に臨むことを誓った。大岩ジャパンは１日（日本時間２日）、パリ五輪アジア最終予選を兼ねるＵ―２３アジアカップ決勝のウズベキスタン戦（３日＝同４日）に向けて調整を行った。準決勝のイラク戦に２―０と快勝して８大会連続の五輪出場を決め、練習後に取材に応じた松木は「『おめでとう』と連絡が来た」と友人から多くの祝福メッセージ