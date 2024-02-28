ソニーグループ傘下でPlayStation関連のハードウェアおよびソフトウェアの開発や販売を行っているSony Interactive Entertainment(SIE)が従業員の8％に当たる約900人の人員削減を発表しました。人員削減計画は日本の従業員も対象となっているほか、VRゲーム「PlayStation VR WORLDS」などの開発を担当してきたLondon Studioが閉鎖することも決定しています。当社の人員に関するお知らせ - Sony Interactive Entertainment Ja