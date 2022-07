Twitterが採用担当部署を再編し、人員の30%を解雇したとThe Wall Street Journalが報じました。同社は影響を受けた従業員数の詳細を明かしていませんが、解雇されたのは100人未満であるとしています。Twitter Lays Off Third of Recruiting Team - WSJhttps://www.wsj.com/articles/twitter-lays-off-third-of-talent-team-11657227105Twitter lays off 30% of its talent acquisition team | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2