横浜みなとみらいを舞台に、『Pokemon Sleep』過去最大規模のイベント「横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ」を開催！

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

三菱地所株式会社(本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島篤)は、株式会社ポケモン(本社：東京都港区六本木 代表取締役社長：石原恒和)と共催で、「Pokemon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」を、2026年7月17日(金)～8月23日(日)に、横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ) (神奈川県横浜市／運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)と、 MARK IS みなとみらい(同／運営:同)にて開催いたします。

睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)』は、2023年7月20日の配信開始後、3周年を迎えます。本イベントは、リリース3周年を記念して横浜・みなとみらいを舞台に開催され、『Pokemon Sleep』タイアップとしては過去最大規模のイベントとなります。

横浜ランドマークタワー ランドマークプラザには、巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップが登場。また、MARK IS みなとみらいでは、ドリンクスタンドなども登場します。ランドマークプラザとMARK IS みなとみらい両施設では、『Pokemon Sleep』内のさまざまなポケモンの寝顔を見つけて楽しむ遊びのように、多くのポケモンの寝顔を探すスタンプラリーをお楽しみいただけます。ポケモンの寝顔を研究するネロリ博士に協力をして、2つのイベント会場を回りながら、さまざまなポケモンに出会いましょう。

イベントの詳細情報は、今後の発表をお楽しみにお待ちください。

この夏は、『Pokemon Sleep』を通して横浜みなとみらいを盛り上げてまいります。

■イベント公式サイト：https://www.pokemonsleep.net/event2026/(https://www.pokemonsleep.net/event2026/)

開催概要

【イベント名称】

「Pokemon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」

【開催期間】2026年7月17日(金)～8月23日(日)

【開催場所】横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ)・MARK IS みなとみらい

【共催】三菱地所株式会社、株式会社ポケモン

【公式サイト】https://www.pokemonsleep.net/event2026/(https://www.pokemonsleep.net/event2026/)

※イベント内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

施設での展開予定

■企画ラインナップ ※企画詳細は、後日お知らせいたします。

・ポケモンねがおスタンプラリー

・巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場

・Pokemon Sleep ドリンクスタンド

・Pokemon Sleep ショップ

・おひるねかいふく装置 supported by TOTONE

・メガポケモンガチャ

巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場

■「おひるねかいふく装置 supported by TOTONE」が登場

今回は3周年を記念して、トヨタ自動車株式会社が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」と『Pokemon Sleep』が初めてのタイアップが決定いたしました。『Pokemon Sleep』ならではの演出と共に、モンスターボールデザインの「TOTONE」を体験いただけます。詳しい参加方法は続報をお待ちください。

【「TOTONE」について】

「TOTONE」は日本において社会課題となっている睡眠不足と、それに伴う弊害に着目し開発したトヨタ自動車の新規事業の一つです。

自動車で培った快適空間の設計技術等を応用し開発した戦略的仮眠ツールです。

心地よい空間と座り心地を追求した半個室シートに、エアクッションによる身体への働きかけや適切な温度制御、光や音を組み合わせ、呼吸のリズムを整えながら入眠を促し、覚醒時には背中と腰をやさしく押し上げることで、快適な入眠・睡眠・目覚めをサポートします。

■TOTONE公式サイト：https://www.toyota.co.jp/totone/

※TOTONEはトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

【『Pokemon Sleep』について】

2023年7月から配信を開始した、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリです。スマートフォンを使って、睡眠を計測・記録・分析して、ポケモンの寝顔を集めることができます。睡眠を記録することで、同じような睡眠パターンを持つポケモンたちが、カビゴンのまわりに集まってきます。睡眠リズムを整えて、ポケモンのいろいろな寝顔を見つけましょう。2024年からは、スマートウォッチで計測したデータとの連携も開始。

■『Pokemon Sleep』公式サイト：https://www.pokemonsleep.net

※『Pokemon Sleep』に睡眠データを同期するためには、「ヘルスコネクト」との連携および「ヘルスコネクト」と「Google Health」または「Samsung health」「Garmin Connect」との連携が必要となります。

＜商品情報＞

- タイトル：『Pokemon Sleep』- 販売価格：基本プレイ無料 ※アプリ内課金あり- 販売：株式会社ポケモン- 開発：株式会社SELECT BUTTON- 対応OS：iOS／Android- ジャンル：睡眠ゲーム- プレイ人数：1人- 対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語(繁体字) ※本アプリの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。- アプリストア：https://app.adjust.com/1rys7f6f

＜権利表記・商標表記＞

(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokemon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。