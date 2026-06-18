【2026年6月最新版】生命保険ランキングを更新！｜ｉ保険（あいほけん）
※2026年6月最新版ランキングは、2026年2月～2026年4月までの契約件数に基づいて作成しています。
保険比較サイト「ｉ保険（あいほけん）」を運営する株式会社アイ・エフ・クリエイト（本社：東京都立川市、代表取締役：小川真一）は、「生命保険比較サイト（https://www.i-hoken.com(https://www.i-hoken.com?utm_source=press&utm_medium=pr)）」において、2026年6月最新版の生命保険ランキングを公開いたしました。
本ランキングは、医療保険、がん保険、死亡保険をはじめ、個人年金保険、こども／学資保険、引受基準緩和型保険、介護保険など、幅広い保険種類のランキングを掲載している点が特長です。
保険選びでお悩みの方へ、各保険の種類ごとに人気の理由や詳しい商品情報を提供します。
ランキングの特長
1．幅広い保険の種類に対応
医療保険、がん保険、死亡保険など、多くの人が検討する主要な保険だけでなく、さまざまなライフステージや目的に応じた保険の情報・ランキングを掲載。
2．実態に基づいたランキング
ランキングは、当サイト経由の申込実績をもとに集計し、ユーザーにとって実用性の高い指標として提供しています。
3．初心者でも選びやすい設計
掲載商品数が豊富でありながら、保険料や商品の特徴をわかりやすく整理しているため、初めて保険を検討する方でも選びやすい設計となっています。
【生命保険】2026年6月最新版 医療保険ランキング
1位：新メディフィットＡ（メディケア生命）
https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=333(https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=333&utm_source=press&utm_medium=pr)
2位：CURE Next[キュア・ネクスト]（オリックス生命）
https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=256(https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=256&utm_source=press&utm_medium=pr)
3位：マイ フレキシィ（メットライフ生命）
https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=224(https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=224&utm_source=press&utm_medium=pr)
4位：終身医療保険プレミアムZ（チューリッヒ生命）
https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=260(https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=260&utm_source=press&utm_medium=pr)
5位：なないろメディカル礎（なないろ生命）
https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=258(https://www.i-hoken.com/search/medical/0/v/30f/s_3/?product_id=258&utm_source=press&utm_medium=pr)
【生命保険】2026年6月最新版 がん保険ランキング
1位：健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん治療給付型（SOMPOひまわり生命）
https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=250(https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=250&utm_source=press&utm_medium=pr)
2位：健康をサポートするがん保険 勇気のお守り がん診断給付型（SOMPOひまわり生命）
https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=304(https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=304&utm_source=press&utm_medium=pr)
3位：ネオdeがんちりょう（第一ネオ生命）
https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=265(https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=265&utm_source=press&utm_medium=pr)
4位：ガン保険 ガードネクスト（メットライフ生命）
https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=283(https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=283&utm_source=press&utm_medium=pr)
5位：メディフィットがん保険（メディケア生命）
https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=335(https://www.i-hoken.com/search/cancer/0/v/30f/s_3/?product_id=335&utm_source=press&utm_medium=pr)
【生命保険】2026年6月最新版 終身保険（死亡保険）ランキング
1位：RISE[ライズ]（オリックス生命）
https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=8(https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=8&utm_source=press&utm_medium=pr)
2位：Yen Can[エンキャン]（オリックス生命）
https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=342(https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=342&utm_source=press&utm_medium=pr)
3位：資産形成と保障のハイブリッド ツミタス（アフラック）
https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=306(https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=306&utm_source=press&utm_medium=pr)
4位：保険料から選ぶ終身保険RISE Support Plus[ライズ・サポート・プラス]（オリックス生命）
https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=191(https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=191&utm_source=press&utm_medium=pr)
5位：終身保険 ずっとスマイル（メットライフ生命）
https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=19(https://www.i-hoken.com/search/syushin/0/v/30f/s_3/?product_id=19&utm_source=press&utm_medium=pr)
詳しい生命保険ランキングを確認する ＞ :
https://www.i-hoken.com/ranking/?utm_source=press&utm_medium=pr#top-ranking
【生命保険】2026年6月最新版 種類別ランキング
- 医療保険人気ランキング https://www.i-hoken.com/ranking/medical.html(https://www.i-hoken.com/ranking/medical.html?utm_source=press&utm_medium=pr)
- がん保険人気ランキング https://www.i-hoken.com/ranking/cancer.html(https://www.i-hoken.com/ranking/cancer.html?utm_source=press&utm_medium=pr)
- 定期保険（死亡保険）人気ランキング https://www.i-hoken.com/ranking/teiki.html(https://www.i-hoken.com/ranking/teiki.html?utm_source=press&utm_medium=pr)
- 終身保険（死亡保険）人気ランキング https://www.i-hoken.com/ranking/(https://www.i-hoken.com/ranking/syushin.html)syushin.html(https://www.i-hoken.com/ranking/syushin.html?utm_source=press&utm_medium=pr)
■会社概要
会社名：株式会社アイ・エフ・クリエイト
所在地：東京都立川市曙町2-36-2
ファーレ立川センタースクエア8F
代表者：小川 真一
■事業内容
損害保険代理店業務
生命保険の募集に関する業務
営業支援コンサルティング業務
Webコンサルティング業務
コールセンターの企画、構築、運営業務
労働者派遣事業（派13-305549）
銀行代理業（関東財務局長（銀代）第３２９号）
おかげさまで25周年！年間利用者数400万人突破！
■保険比較サイト『ｉ保険（あいほけん）』シリーズ
生命保険：https://www.i-hoken.com/(https://www.i-hoken.com/?utm_source=press&utm_medium=pr)
火災保険：https://www.kasai-hoken.info/(https://www.kasai-hoken.info/?utm_source=press&utm_medium=pr)
海外旅行保険：https://www.207207.jp/(https://www.207207.jp/?utm_source=press&utm_medium=pr)
取扱保険一覧：https://www.i-hoken.info/(https://www.i-hoken.info/?utm_source=press&utm_medium=pr)
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