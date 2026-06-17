【紀ノ国屋】小倉 井筒屋で6月17日（水）より特別販売会を開催中！

株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋は、本日6月17日（水）より小倉・井筒屋で特別販売会を開催中です。店内で焼き上げるアップルパイ、季節限定のデザート、冷やしておいしい和スイーツの他、人気のオリジナルエコロジーバッグやこだわりのプライベートブランド商品など、紀ノ国屋ならではの高品質な商品をご用意しております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催地：井筒屋小倉店 本会8階 催場 紀ノ国屋特別販売会

期 間： 2026年6月17日（水）～6月29日（月）※最終日は午後6時閉場

住 所：〒802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町1-1

販売商品の一部をご紹介します紀ノ国屋のアップルパイ（シナモン）紀ノ国屋のアップルパイ（シナモン）

店内で焼き上げるアップルパイ。濃厚で食べごたえのある国産りんごフィリングを、折りと練り2種類のパイ生地で包んで焼き上げました。甘酸っぱいりんごとシナモンの香りが調和したパイは、一口食べた瞬間、まさに至福のひととき。贅沢なアップルパイをお試しください！

あんみつプリン紀ノ国屋 あんみつプリン

季節限定！北海道産小豆のこしあんを使ったなめらかな“あんプリン”に、求肥・甘夏・寒天を重ね、あんみつ風に仕立てました。

国産天草を煮出して自然抽出した寒天のほどよい弾力とみずみずしい食感。

ひんやりとした口あたりと涼やかな味わいが楽しめる、夏限定の和スイーツです。

メッシュスイーツポーチカラフルなポーチに入った「メッシュスイーツポーチ」

数量限定

ビビッドオレンジやスカイブルーなど6色展開で販売中！焼菓子3種類を詰め合わせました。

爽やかなデザインが目を引くポーチは、コンパクトで持ち運びやすく、これからの季節に大活躍すること間違いなし！

わらび餅黒糖わらび餅

■わらび餅／黒糖わらび餅

紀ノ国屋の涼味に新しい商品が登場！

本わらび粉を使用した、もっちりとした食感となめらかなくちどけをお楽しみいただけるわらび餅です。食感にこだわり、表面はもっちり、くちどけはなめらかになるよう仕上げました。

1パック2個入りです。

限定バッグも多数取り揃えております。

広めのマチで使いやすく、コンパクトにまとめられる「マチありショッパーVM」や、柔らかな生地で小さく折りたたみやすい「コンパクトバッグVM」など、限定アイテムも多数ご用意しております。

持ち運びやすさと実用性を兼ね備えた人気シリーズを、この機会にぜひお楽しみください。

紀ノ国屋 マチありショッパー VM 各種 1,375円

紀ノ国屋 コンパクトバッグ VM 各種 1,870円

※その他カラーあり

マチありショッパー VM ピンクマチありショッパー VM ラベンダーコンパクトバッグ VM ブルーグレーコンパクトバッグ VM レイクブルー

■紀ノ国屋店舗情報

https://www.e-kinokuniya.com/store/

■紀ノ国屋公式オンラインストア

https://www.super-kinokuniya.jp/

■紀ノ国屋公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya

Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/

X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya

※掲載されている内容は公開時点のものです。商品内容・価格等に変更がある場合がございます。

※掲載商品は数に限りがある場合がございます。売り切れの際はご容赦くださいませ。